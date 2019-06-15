سلطنة_عُمان: بدء تطبيق #الضريبة_الانتقائية على التبغ و #مشروبات_الطاقة

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت سلطنة عُمان، اليوم، تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، بموقعها على “تويتر”، اليوم، أن ذلك يأتي بعد 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة.

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وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة.

ووفقا للوكالة، تُطبّق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.