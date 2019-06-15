الجوازات: تعرف على طريقة حساب السن القانوني للسفر دون تصريح

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المديرية العامة للجوازات عن السن القانوني الذي يسمح فيه بالسفر خارج المملكة دون الحاجة إلى تصريح سفر، وهل يتم الحساب بالتاريخ الهجري أم الميلادي.

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وقال الحساب الرسمي للجوازات على موقع تويتر إن “السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو (21) سنة هجري”.

جاء ذلك في رد على سؤال تلقته الجوازات من مواطن عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قال فيه: أخي عمره 23 سنة، هل يحتاج تصريحاً للسفر خارج المملكة؟.