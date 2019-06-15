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تحذيرات.. مرض خطير يهدد مستخدمي #الهواتف_الذكية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

دعا الأطباء لأخذ الحيطة والحذر من استخدام الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، لافتين إلى أنه يؤدي لالتهاب في أوتار اليد.

 

وأشاروا إلى أن عدداً من المرضى يصابون بالتهاب أوتار اليد بسبب تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلاً من الأقلام، ما تسبب لدى البعض في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كافٍ.

 

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وأوضح الأطباء أن ضمور الإبهام بات شائعاً بسبب ممارستنا اليومية، مؤكدين “نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف”.

 

ويستخدم العديد من الأفراد مراراً وتكراراً الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية، ما تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي.

 

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