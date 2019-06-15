- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكّن أفراد البحث والتحريات بشرطة بيشة، مساء أمس، من ضبط مصنع للخمور، يديره عامل من الجنسية الآسيوية، إضافة للإطاحة بسيارتين مسروقتين داخل المحافظة في الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحريات بشرطة بيشة تمكنوا من الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية حوّل مسكنه داخل المحافظة لصناعة المسكر؛ حيث جرى ضبط أدوات تصنيع المسكر، وتم تحويل المقيم والمضبوطات للجهات المعنية لإكمال اللازم.
كما تمكّن أفراد البحث والتحريات من ضبط سيارتين كانت قد سُرِقتا في الفترة السابقة من المحافظة، وذلك بعد أيام من القبض القياسي على شاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة، وهو يقوم بسرقة مركبة “صالون” من إحدى الورش بالصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع للخمور بـ #بيشة وسيارتين مسروقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.