مطالب بزيادة #الدعم لمواجهة #القروض.. و #حساب_المواطن يرد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية عند صرف الدعم المستحق للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد شكا من الالتزامات المالية والقروض التي أثقلت كاهله مطالباً بزيادة الدعم لمواجهة القروض والالتزامات المالية.

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ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “أهلاً بك، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.