المرصد_السوري: مقتل 35 في اشتباكات لقوات بشار مع فصائل معارضة

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الخليج - واس
أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، في بيان له اليوم، أن 35 مقاتلاً، من بينهم 26 من قوات النظام السوري أو موالين لها، قتلوا خلال قصف جوي لقوات النظام والطيران الروسي خلال اشتباكات ما تزال مستمرة منذ فجر اليوم، مع مجموعات مسلحة بريف حماة شمال غرب سوريا.
وأوضح المرصد في بيانه، أن بقية القتلى في تلك الاشتباكات، وعددهم تسعة، ينتمون لفصائل سورية مسلحة.
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