حقيقة الأمر الملكي بشأن إعفاء تركي آل الشيخ

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" اليوم السبت: "الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج".

وأضافت: "هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام".

وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح ديسكو وايت في جدة 2019.

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن أول "ملهى ليلي حلال" في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من هذا الأمر، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.