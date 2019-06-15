"HTC" تطلق هاتف U19e بشاشة كبيرة نسبيا

كشفت شركة HTC التايوانية عن هاتف U19e بمواصفات متوسطة وشاشة كبيرة نوعا ما وكاميرا خلفية مزدوجة، ومن المتوقع أن يوجه الهاتف إلى السوق الصيني كبداية ثم باقي أسواق العالم، وفقا للعين الإخبارية.

الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.0 إنش من نوع OLED بدقة 2160x1080 ولا يحتوي الهاتف على شق في الأعلى، فقط توجد كاميرا أمامية مزدوجة في أعلى الشاشة مع مستشعر للتعرف على الوجه.

بالنسبة للكاميرا فتأتي أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل، أما للكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة أيضا بدقة 12 ميجابيكسل و20 ميجابيكسل.

الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 710 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

والهاتف مزود أيضا ببصمة الإصبع في الخلف ويتوافر بألوان الأخضر والبنفسجي وسيطرح بسعر 323 دولارا أمريكيا.