"التحالف" يعلن عن تدمير أهداف "نوعية" لمنظومات دفاع جوي "حوثية"

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 12:44

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت)، عن استهدافات "نوعية" لأهداف عسكرية مشروعة تتبع ميليشيا الحوثي في صنعاء.



وقال التحالف، وفقاً لقناة "الإخبارية" وقال التحالف، وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية ، إن "تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي"، مؤكداً أن "تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي". وأضاف أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مطالباً من المدنيين "عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء".



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