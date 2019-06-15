شكرا لقرائتكم غوتيريش يدعم أي مبادرة مستقلة للتحقيق في حادثة خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأمم المتحدة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 09:39

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أهمية معرفة الحقيقة في حادثة خليج عمان وكشف الجهة المسؤولة عن الهجوم، لن يتحقق من دون أن تحقق جهة مستقلة في الوقائع، مبينًا دعم الأمم المتحدة أي مبادرة من المجتمع الدولي في هذا الشأن ما دامت تتمتع بالاستقلالية بشكل حقيقي.



جاء ذلك في حديثه المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للصحافيين، بعد الاجتماع الثنائي الذي جمعهما في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت الأمين العام غوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة لا تتمتع بالحق في إطلاق التحقيقات، وأن مجلس الأمن هو الجهة المخولة بذلك.

وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة تتحدث إلى المسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، أبان أن المنظمة الأممية تتواصل مع كل الأطراف، مشيراً إلى أن المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة تعتمد دائماً على إرادة الأطراف، لافتاً إلى أنه لا يرى في الوقت الحالي، آلية ممكنة للحوار.