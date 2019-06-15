شكرا لقرائتكم بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 09:38
ألقت بريطانيا باللوم على إيران و"الحرس الثوري" في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، موضحةً أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.
وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، بالهجوم الذي وصفه بأنه "انتهاك للأعراف الدولية"، داعياً إيران إلى وقف "كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وأضاف جيريمي، في بيان، أن الهجمات الأخيرة تجسد "نمطًا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".
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