شكرا لقرائتكم بوتين ينوه بـ "نجاح كبير" للدول الضامنة في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:08

نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالنتائج التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب في سورية، معتبراً اياها " "نجاحاً مشتركاً لروسياً وتركياً وإيران"، الدول الضامنة في صيغة آستانة.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن بوتين قوله خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني، في عاصمة قرغيزستان بيشكيك، أمس الجمعة: "تحمل العلاقات بين روسيا وإيران طابعا متعدد الجوانب. وخصوصاً في مجال الاقتصاد ومسائل الاستقرار في المنطقة وجهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك في سورية". وأشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا "تمكنت من تحقيق إنجازات كثيرة فيما يخص التسوية السورية". وأضاف: "تم ذلك بمساعدة الموقف الإيراني النشط. بلا شك فإن نجاحنا المشترك، هو نجاح لإيران وروسيا وتركيا".