شكرا لقرائتكم روسيا ترفض "استخلاص نتائج متسرّعة" حول الهجوم في بحر عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 01:29
دعت روسيا الى "ضبط نفس" و"عدم استخلاص نتائج متسرّعة"، بعد الهجوم على ناقلتَي نفط في بحر عُمان، الذي اتهمت واشنطن طهران بتنفيذه.
ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذه الهجمات، بصرف النظر عن المسؤول عنها. ولكن من الضروري الامتناع عن استخلاص نتائج متسرّعة".
وأضاف: "من غير المقبول اتهام أي جهة بأنها على علاقة بهذا الحادث، إلى حين الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي". وتابع: "نشهد تصعيداً مصطنعاً للتوتر، وذلك مرده إلى حد كبير لسياسات الولايات المتحدة".
وأعرب البيان عن "قلق"، داعياً جميع الأطراف إلى "ضبط نفس".
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