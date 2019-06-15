شكرا لقرائتكم السيسي يؤكد لماكرون دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:09

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون دعم القاهرة الكامل للجيش الليبي.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس المصري موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وتم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.

كما تطرق الاتصال كذلك إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

وأعرب الرئيس ماكرون عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 التي تستضيفها فرنسا العام الحالي ٢٠١٩.