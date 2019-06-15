شكرا لقرائتكم التوتر في الخليج ولجم التصعيد محور محادثات بين رئيس وزراء العراق وبومبيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:10

اجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (الجمعة)، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ركزت على التوتر في الخليج العربي ولجم التصعيد.



واوضح بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، جرى خلاله بحث "تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران".

وذكر البيان أن " بومبيو اثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والاقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، اضافة الى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب".

ونقل البيان تأكيد رئيس وزراء العراق على "اهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارهاب"، كما عرض عبد المهدي "موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة" ، منوهاً بـ "اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد أخيراً حول هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة واوربا والعالم".