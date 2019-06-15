شكرا لقرائتكم أردوغان يتوعد بالرد على استهداف النظام السوري نقاط المراقبة التركية في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:20

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ترد تركيا على هجمات النظام السوري على نقاط المراقبة، التي نشرتها تركيا في منطقة إدلب (شمال غربي سورية).



ونقلات وكالة الاناضول التركية عن أردوغان، قوله في مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة): "لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب". وأوضح أن تركيا ستعطي "ردا واضحا" على مع اعتبره "استفزازات لقوات الأسد". وأضاف: "مواصلة النظام السوري الاعتداءات على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها". وتابع أن "أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستأخذ دعوات السكان المحليين بعين الاعتبار".

من جانبه، جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهام القوات السورية بقصف نقطة مراقبة للجيش التركي في إدلب، أمس الخميس، واصفا الحادث بـ"العمل العدواني المتعمد"، فيما تعهد بأن ترد بلاده على مثل هذه التصرفات حال تكرارها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب، محملة قوات النظام السوري المسؤولية عن الحادث.