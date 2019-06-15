شكرا لقرائتكم "قسد" تفكك خلية أخرى لـ "داعش" شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:18

أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) اليوم الجمعة، المدعومه من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب بزعامة أميركا، تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي متورطه في تنفيذ تفجيرات في شرق سورية.



وقالت "قسد" في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تمكّنت وحدات مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدوليّ، في ساعات ما بعد منتصف ليلة أمس الخميس، من اعتقال جميع أفراد خليّة إرهابيّة تابعة لتنظيم داعش ومسؤولة عن عمليّات التفجير والتفخيخ في عددٍ من المناطق، وذلك خلال عمليّة تمشيط مشتركة". وأشارت إلى أنّ "جميع أعضاء الخليّة الإرهابيّة الذين تمّ اعتقالهم وعددهم 7، هم سوريّون، وضالعون في عددٍ من عمليّات التفخيخ والتفجير التي جرت في مدينة الرقة ومنبج أخّيراً". واضاف البيان: "ضبطت القوات كمّيةٍ من الأسلحة والذخائر ومعدّات خاصّة بالتفجير، إضافة إلى ضبط مبالغ ماليّة خلال العمليّة التي استهدفت أحد الأوكار التي استخدمتها الخليّة".

وتنفّذ وحدات مكافحة الإرهاب في "قسد" أخّيراً عمليّات تمشيط مكثّفة في مناطق شرق سورية بعد تحريرها من "داعش" لمطاردة خلايا التنظيم.