شكرا لقرائتكم ملادينوف يبحث مع هنية في غزة التزام "التهدئة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:22

التقى المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في قطاع غزة، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.



وكان ملادينوف وصل إلى قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة،عبر معبر بيت حانون، شمال القطاع في زيارة استغرقت ساعات، لبحث "جهود الأمم المتحدة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وملف المصالحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وتأتي زيارة ملادينوف غداة قصف مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الجمعة، موقعا عسكريًا يتبع للذراع العسكري لـ "حماس"، والميناء البحري لمدينة خان يونس، في قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.

وكان ملادينوف حذر خلال جلسة دورية لمجلس الأمن في شأن الوضع في الشرق الأوسط، من فشل الجهود الأممية في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية، وقال إن "مقدمي الخدمات الصحية في غزة يكافحون لمعالجة الأعداد الكبيرة من الإصابات (على أيدي الجيش الإسرائيلي)، خلال المظاهرات الأسبوعية".