شكرا لقرائتكم أنقرة تلوّح لواشنطن بردّ على عقوبات محتملة مرتبطة بصفقة "أس-400" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة – أ ب، أ ف ب | منذ 16 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:09

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، من أن بلاده ستردّ على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة، نتيجة صفقة أبرمتها أنقرة مع موسكو لشراء منظومة صواريخ "أس-400" الروسية.



وشدد على ان تركيا تستطيع اختيار المعدات العسكرية التي تشتريها، بوصفها دولة "مستقلة وحرة"، مؤكداً أن "لا تراجع عن امتلاك" تلك المنظومة. وأضاف: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا، لدينا خطوات مضادة".

وأشار جاويش أوغلو الى أن واشنطن تحاول وقف برنامج تدريب طيارين أتراك على قيادة مقاتلات "أف-35"، مستدركاً: "نقول لهم (للأميركيين): محاولاتكم بلا جدوى، نحن اشترينا منظومة أس-400".

وتطرّق الى "مزاعم" الأميركيين بأن "أس-400" تشكّل خطراً على "أف-35"، لافتاً الى أن تركيا اشترطت خلال مفاوضاتها مع روسيا، ألا تشكّل المنظومة الصاروخية خطراً على الحلف الأطلسي.

وتابع: "في سورية حلّقت مقاتلات أف-35 الإسرائيلية والأميركية قرب منظومة أس-400، ولو سلّمنا بأن المزاعم الأميركية صحيحة، لكانت هذه المقاتلات دُمِرت".

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وشدّد جاويش أوغلو على أن الولايات المتحدة لا تضمن لتركيا بيعها منظومة صواريخ "باتريوت"، وسأل في إشارة الى واشنطن: "ولو اتفقنا على السعر ومدة التسليم، هل تستطيعين ضمان مصادقة الكونغرس" على الصفقة؟

جاء ذلك بعدما ندّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بإمهال واشنطن بلاده حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، للعدول عن شراء "أس-400"، مهددة بطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة على قيادة "أف-35"، وإلغاء عقود ممنوحة لشركات تركية لصنع قطع لتلك المقاتلات. كذلك ستمتنع الولايات المتحدة عن تسليم تركيا 4 مقاتلات "أف-35"، اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأميركية.

وشكا أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي باتريك شاناهان، على أن "صوغ الرسالة غير لائق ولا يتماشى مع روح (الأطلسي)".

الى ذلك، طلب مدع تركي عقوبة السجن 5 سنوات لصحافيَين يعملان مع وكالة "بلومبرغ" في تركيا، بعد نشرهما مقالاً عام 2018 عن انهيار الليرة التركية في خضم أزمة اقتصادية في البلاد.

وأشارت الوكالة الى اتهام الصحافيَين كريم كاراكايا فرقان يالينكليتش بـ "الإساءة الى الاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد شكوى قدّمتها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع المصرفي. وأضافت ان محاكمة الصحافيين ستبدأ في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال رئيس تحرير "بلومبرغ" جون مايكلثوايت: "ندين الاتهام في حق صحافيَينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة. ونقف معهما وندعمهما في هذه المحنة".