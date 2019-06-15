شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان المصري في الصين لتعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 16 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:08

بدأ رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال زيارة رسمية إلى الصين، على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان الصيني.



وقال البرلمان المصري إن الزيارة تأتي لتمثل انعكاساً إيجابياً للشراكة الإستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على كل المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين والذي ينعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر أن يلتقي الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق عددا من المسؤولين الصينيين في مقدمهم رئيس البرلمان الصيني، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية، وتهدف تلك اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية المصرية الصينية في كل المجالات بما يتلاءم مع حجم البلدين على الصعيدين الدولي والإقليمي.