شكرا لقرائتكم قصف اسرائيلي على قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:07

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف ليل الخميس - الجمعة مواقع لحركة "حماس" في غزة رداً على إطلاق صاروخ على اسرائيل من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة.



وقال الجيش "ليلا قامت مقاتلات وطائرات إسرائيلية بقصف عدد من المواقع الإرهابية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة"، موضحا أن بين الأهداف قواعد عسكرية.

ولم يعرف ما إذا كانت هذه الضربات قد أدت إلى إصابات. وحمل الجيش الاسرائيلي مجددا حماس "مسؤولية" كل ما يجري في قطاع غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط مساء الخميس على مبنى في مدينة سديروت في جنوب الدولة العبرية من دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات. وقالت بلدية سديروت في بيان إن المبنى كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيريتس للإذاعة الإسرائيلية العامة الجمعة: "لو أطلق الصاروخ قبل ساعات لأحدث كارثة". وأوضحت الشرطة الاسرائيلية أن الصاروخ أحدث أضرارا بالمبنى بعدما "أصابه بكل قوته".

وفجر الخميس، أغار الجيش الإسرائيلي على موقع عسكري تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار (مايو).

وكانت تلك المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة على إسرائيل منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار(مايو) الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينياً وأربعة إسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة ما يحول من دون خروج الصيادين إلى البحر، بسبب إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه اسرائيل، على حد قوله.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ اكثر من عشرة أعوام.