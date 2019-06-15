العلاقات التركية القطرية تتطور... وأردوغان يلتقي أمير قطر في طاجيكستان

ذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

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ونقلت الوكالة أن الرئيس التركي يواصل عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء حكومات وزعماء الدول المشاركين في أعمال الدورة الخامسة لهذه القمة.

وأفادت أنه حضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية براءت آلبيرق.

وتعكس القمم واللقاءات المتواصلة بين القيادات في تركيا وقطر، التوجه نحو ترسيخ العلاقات الثنائية في عدة مجالات.

وقد توطدت العلاقة بين الطرفين عقب قرار المقاطعة العربية في 2017، حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، وضخت الأخيرة استثمارات في الاقتصاد التركي.

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وكانت مؤسسة التسجيل المركزية التركية أكدت هذا الشهر زيادة دخول المستثمرين القطريين إلى البورصة التركية، على عكس ما يشاع بمغادرتها.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أنّ وسائل إعلام نقلت أخبارا تدعي فيها خروج أموال لمستثمرين قطريين من البورصة التركية بقيمة 4.6 مليارات ليرة تركية (نحو 781 مليون دولار).

كما شهد قطاع الأعمال القطري التركي الشهر الماضي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة تنميات القابضة القطرية وشركة سارڤاز العالمية للاستثمار العقاري بتركيا.

وأفادت صحيفة "الشرق" القطرية الرسمية، بأن هذه الشراكة القطرية التركية النواة الأولى لمشروع إنشاء أكبر مدينة ترفيهية سياحية ثقافية في العالم والتي ستقام في موقع متميز في إحدى المدن الساحلية في تركيا.