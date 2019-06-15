تفاصيل غرق وافد عربي في الكويت (صورة)

ووصلت الفرق لموقع الحادث وعلى الفور بعد جمع المعلومات الأولية بحسب شهادة أهالي الغريق نزول شاب قاصر إلى البحر من جهة الصخور الكاسرة للأمواج وتم تأكيد حالة الغرق من شاهد عيان. وتم العثور على جثة المراهق بعد مرور 42 دقيقة من البحث وتم تسليمها لرجال الداخلية والطوارئ الطبية لاستكمال الإجراءات. وفقا لصحيفة "الأنباء".

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