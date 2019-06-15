الإمارات: بصمات إيران واضحة على هجمات ناقلات النفط

وقال بن زايد إنه لا توجد أدلة كافية بعد ضد دولة محددة، فيما يتعلق بالاعتداء على الناقلات قبالة ساحل الفجيرة. وذلك بحسب "العربية نت".

© REUTERS / Satish Kumar Subramani

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة، خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية، في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة، بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.

Advertisements

وحث الوزير الإماراتي، اليوم السبت، المجتمع الدولي على التعاون لحماية الملاحة وتأمين وصول الطاقة. وقال إن الإمارات ترغب في تأمين تدفقات النفط عبر الممرات من أجل استقرار الاقتصاد العالمي.

وجاءت تصريحات عبدالله بن زايد بعد تعرض ناقلتي نفط، يابانية ونرويجية، لهجمات تخريبية في خليج عُمان، الخميس الماضي.

وأشار إلى أنه من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.