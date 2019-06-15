دبي - بواسطة محمد فارس هل تمتلك ساعة آبل ؟ قائمة من اختيارنا لمجموعة من أفضل ملحقات Apple Watch © Tech World قدمت بواسطة

تمتاز ساعة آبل بكافة اصداراتها بكونها تمتلك دعماً من مجتمع كبير من المطورين والمصممين وشركات الملحقات ما يجعلها قابلة للتخصيص بشكل كامل من خلال الآلاف من الملحقات المتوفرة لها. في القائمة التالية اختياراتنا لبعض من الملحقات والإكسسوارات المتوفرة لساعات Apple Watch والتي تجعلك تحصل على المزيد من تلك الساعة الذكية.

سوار المعصم وحقيبة الحماية من Monowear لهواة الساعات الكلاسيكية

تقدم شركة Monowear مجموعة مثالية من سوارات المعصم المعدة خصيصا لساعة آبل الذكية. تمتاز السوارات الجلدية على وجه التحديد التي تبيعها الشركة بجودة مثالية، وتصميم وألوان تجعل من ساعتك الذكية أقرب ما تكون للساعات الكلاسيكية نظرا للجودة والتصميم المحكم واعتمادها على حلقات معدنية فاخرة لتثبيت السوار والنتيجة هي حصولك على ساعة ذكية ولكنها تبدو وكأنها مخصصة تماما لأجلك أنت وهو العيب الرئيسي في ساعات اليد الذكية التي تبدو جميعا شبيهة ببعضها البعض. تتراوح أسعار السوارات الجلدية من Monowear بين 45 إلى 60 دولار أمريكي وهو من واقع التجربة سعر مثالي بالنظر الى جودتها.

إذا ما كنت تبحث عن مزيد من الشعور بالخصوصية، تقدم الشركة حقيبة جلدية تحت اسم Monochest لهواة الساعات الكلاسيكية حيث تتيح الاحتفاظ بساعة أبل مع ثلاثة سوارات مختلفة للمعصم مع مكان مخصص لشحن الساعة أثناء وجودها بداخل الحقيبة. تباع الحقيبة بسعر 50 دولار ولن تضيف اليك سوى القدرة على الاحتفاظ بالساعة وسوارات المعصم المختلفة في صورة أنيقة ومرتبة.

الأغلفة الواقية من Anhem

كما هي العادة مع منتجات آبل فانك تحصل على منتج بتصميم جذاب، متقن، ومصنوع من خامات رائعة وملفتة، ولكن يبقى التحدي الدائم هنا في الحفاظ على منتجات آبل ذات الشكل الملفت وحمايتها من الخدوش والكسور دون أن يؤثر ذلك على الشكل الخارجي الجذاب لتلك المنتجات، التي أصبحت في أغلب الأوقات تصنع من الزجاج في معظمها.

تقدم أغلفة Anhem لساعات آبل حماية رائعة في صورة غلاف أو غطاء يحيط بالساعة من جميع الجهات باستثناء الجهة الامامية لشاشة العرض ولكن دون أدنى تأثير على الشكل الخارجي للساعة، حيث صنعت تلك الأغلفة من البلاستيك المرن أو ألياف الكربون (بحسب الموديل) بطلاء لامع يبدو تماما بنفس جودة الشكل الخارجي للساعة وبسعر مثالي يبدأ من 10 دولارات.

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قاعدة الشحن اللاسلكية من Nomad

تعد تلك واحدة من أفضل قواعد الشحن اللاسلكي بتقنية Qi Wireless المتاحة في الأسواق حاليا. وتتيح تلك القاعدة من انتاج شركة Nomad شحن مجموعة متكاملة من الأجهزة الالكترونية تشمل هاتف محمول مثل الاي فون أو غيره، ساعة آبل، وكذلك سماعات الأذن المحمولة Airpods في نفس الوقت وعلى نفس المنصة وبصورة أنيقة للغاية. يمكنك استخدام تلك القاعدة في شحن أي ثلاثة منتجات اخرى مختلفة تدعم معيار الشحن اللاسلكي نفسه.

قاعدة الشحن نفسها مصنوعة من الجلد الفاخر، وتحمل المنصة قاعدة مغناطيسية مرتفعة معدة خصيصا لشحن ساعة آبل. تباع Nomad BaseStation Wireless Charging base بسعر مرتفع يبلغ 140 دولار أمريكي.

الملحقات الرياضية من Catalyst

نعرف جميعا أن الأجيال الثلاثة الأخيرة من ساعة آبل مقاومة للماء. ولكن اذا ما كنت تريد أن تتجاوز ذلك بخطوة اضافية فإن شركة Catalyst المختصة بانتاج الملحقات الرياضية الفاخرة للساعات الذكية والهواتف المحمولة تقدم لك غلاف حماية خاص وسوار معصم رياضي يجعل من ساعتك الذكية مقاومة للماء الى عمق يصل إلى 100 متر، بالاضافة الى عزل وحماية كاملة مضادة للأتربة، الجليد، الصدمات والسقطات من ارتفاع يتجاوز مترين. يباع هذا المنتج بسعر 70 دولار أمريكي.

تعد شركة Catalyst بالفعل رائدة في مجال الملحقات الرياضية لساعة آبل، وربما تكون الأولى التي طورت غلاف للحماية الكاملة للساعة يغطي أيضا الزر الدائري للساعة بزر بديل من البلاستيك السميك لحمايته دون أن تفقد الاحساس الحركي للزر الدائري الذي صورته أبل حيث أضافت الشركة لهذا الزر الدائري الذي يحمي الزر الأصلي آلية مماثلة تجعلك تشعر برد فعل حركي عند تحريكه أو الضغط عليه. من المثير فعليا أن ترى شركة تطوير ملحقات حماية تضع هذا القدر من الاهتمام بالتفاصيل في منتجات يراها الكثيرون بسيطة.

التدوينة هل تمتلك ساعة آبل ؟ قائمة من اختيارنا لمجموعة من أفضل ملحقات Apple Watch ظهرت أولاً على عالم التقنية.