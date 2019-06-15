دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤجل إطلاق Mate X وتعترف بخطأ عرض الإعلانات في واجهة هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد المتحدث الرسمي باسم هواوي على تأجيل إطلاق هاتف الشركة القابل للطي Mate X حتى شهر سبتمبر، على أن يبقى موعد إطلاق الهاتف في سوق كندا دون تغيير، من جانب أخر إعترفت هواوي أيضاً مؤخراً بالخطأ الذي وقعت فيه الشركة في عرض الإعلانات في شاشة الغلق في هواتفها الذكية.

لم تبدأ المنافسة على أرض الواقع في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن، فرغم مرور الكثير من الوقت على الإعلان عن كلاً من هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold وهاتف هواوي Mate X، إلا أن كلا الهاتفين لم يصلا إلى الأسواق والمستخدمين بشكل فعلي حتى الآن.

وتسير هواوي على خطى سامسونج في تأجيل موعد إطلاق هاتفها القابل للطي حتى شهر سبتمبر، وذلك وفقاً لما جاء من تصريحات من المتحدث الرسمي للشركة، كما أكدت تصريحات أخرى لاحقاً من Huawei Canada على أن موعد إطلاق Mate X في كندا مازال قائماً حتى الآن، والذي أشير سابقاً أيضاً من Mobile Syrup أنه سيكون خلال الربع الأخير من 2019.

لذا في النهاية سينطلق الهاتف رسمياً في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر، بعد أن كانت خطط هواوي الأولى لإطلاق الهاتف خلال يونيو الجاري، حيث أرجعت صحيفة وول ستريت هذا التأخير إلى رغبة هواوي في التأكد من جودة وكفاء شاشة هاتف Mate X قبل الإطلاق الرسمي في الأسواق، لتتجنب مشاكل الشاشات الجديدة القابلة للطي والتي ظهرت بالفعل في وحدات المعانية لهاتف سامسونج Galaxy Fold.

يذكر أن هاتف Mate X ينطلق إلى الأسواق بسعر 2600 دولار، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم قابل للطي وميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

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أيضاً مع محاولات العملاق الصيني لتفادي ظهور مشاكل في هاتفها القابل للطي بشكل خاص مع مشاكل الحظر التي تمر بها الشركة في الوقت الحالي، إلا أن حرص شركة هواوي لم يمنعها من الوقوع في خطأ أخر على إصداراتها السابقة من هواتفها الذكية.

وكانت الكثير من الشكاوي من مستخدمي هواتف هواوي قد سجلت في الفترة الأخيرة نتيجة لظهور الإعلانات في واجهة الهواتف أو على الشاشة في وضع الغلق، حيث رصدت الشكاوى الأولى في 12 من يونيو في المملكة المتحدة، ألمانيا، جنوب إفريقيا، والعديد من المناطق الأخرى، حيث تظهر عبارة Booking.com في شاشة الغلق للهواتف الذكية.

ولقد وجهت شركة هواوي إعتذار رسمي لمستخدمي هواتف هواوي الذكية، موضحة الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الشركة بإدراج الإعلانات في شاشة الغلق، كما وجهت المستخدمين لكيفية إزالة الإعلانات من الواجهة كالتالي:

عند ظهور الصورة التي تحتوي على الإعلان على شاشة الهاتف سيكون على المستخدم التمرير من الحافة السفلية للشاشة إلى الأعلى لتظهر قائمة أدوات التشغيل

انقر على زر حذف ومن ثم على إختيار إزالة عند ظهور النافذة المنبثقة الخاصة بالتأكيد.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤجل إطلاق Mate X وتعترف بخطأ عرض الإعلانات في واجهة هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.