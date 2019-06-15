أردوغان يلتقي أمير قطر بالعاصمة الطاجيكية

دوشنبه / ظفر فاتح / الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وذكر مراسل الخليج 365 أن أردوغان يواصل عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء حكومات وزعماء الدول المشاركين في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا.

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وأوضح أن أردوغان ألتقى بـ"آل ثاني" على هامش القمة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت آلبيرق.

وفي وقت سابق عقد أردوغان اجتماعا مع نظرائه الطاجيكي إمام علي رحمن، الصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، وأجرى لقاء خاطفا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتشارك في القمة التي انطلقت أعمالها السبت، 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين الهند وإيران إندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات كمراقبين.

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