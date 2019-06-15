المرور تحذر: “أعمال الطرق” تعد مخالفة مرورية في هذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت إدارة المرور من أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية، تستوجب العقاب وفقاً للنظام. وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

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