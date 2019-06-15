زورق إيراني استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم #خليج_عمان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مسؤولون، في تصريحات إلى قناة سي إن إن، أن زورقًا إيرانيًّا استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان على ناقلتي النفط.

وفي سياق آخر، كشف مصدر أمريكي مسؤول، بحسب سي إن إن، رصد طائرة أمريكية بدون طيار “درون” اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، قبل وقوع الهجوم.

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لكن المصدر لم يوضح إذا ما كانت الطائرة الأمريكية بدون طيار قد صورت الزوارق الإيرانية وهي تقوم بهجوم فعلي على الناقلتين.

وأضاف المصدر أن الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز “MQ-9 ريبر”، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.

وتابع المصدر بالقول: إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل؛ ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.