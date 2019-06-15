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© Sputnik . Grigory Sysoev
كما أشار الإعلان إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يثير القلق. في هذا الصدد، يدعو المشاركون في مؤتمر "التعاون وتدابير وبناء الثقة في آسيا"، جميع الأطراف المعنية: إلى "الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر "بناء الثقة في آسيا" يؤكد التزامه بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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