مؤتمر "بناء الثقة في آسيا" يؤكد التزامه بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في إعلان القمة الخامسة، والذي نشر على موقع الكرملين: "ما زلنا ملتزمين بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة ضمن حدود الـ4 من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤيد بقوة الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية كراعية للأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف".

كما أشار الإعلان إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يثير القلق. في هذا الصدد، يدعو المشاركون في مؤتمر "التعاون وتدابير وبناء الثقة في آسيا"، جميع الأطراف المعنية: إلى "الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة".