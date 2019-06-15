بوتين يلتقي أمير قطر ويقدم اقتراحا

دوشانبيه — سبوتنيك. وعقد بوتين وآل ثاني، اجتماعا بمشاركة وفدي البلدين على هامش قمة مؤتمر "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" في دوشانبيه.

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وقال بوتين: "قطر شريك مهم وموثوق في المنطقة، ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نلاحظ تعاونا كبيرا في إطار الأعمال الاستثمارية. صناديق الاستثمار لدينا نشطة للغاية". وأشار إلى أنه بفضل قرار السلطات القطرية، جرى تخصيص ملياري دولار للمشاريع المشتركة، ويتم حاليا دراسة المزيد من الفرص في إطار 10 مليارات دولار.

كما أشار الرئيس الروسي، إلى مجالات أخرى للتعاون بين البلدين. وقال: "هذا ينطبق على العلاقات الثقافية والإنسانية، وهذا ينطبق أيضا على التعاون العسكري التقني. وبالطبع، سيكون من المهم لي جدا أن أناقش معكم القضايا المتعلقة بالوضع في المنطقة".

وأعرب بوتين، عن أمله في أن يخبره أمير قطر عن الاستعدادات لكأس العالم في عام 2022.