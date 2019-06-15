بوتين يلتقي أمير قطر ويقدم اقتراحا

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دوشانبيه — سبوتنيك. وعقد بوتين وآل ثاني، اجتماعا بمشاركة وفدي البلدين على هامش قمة مؤتمر "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" في دوشانبيه.
© Sputnik . Alexey Nikolsky
كما أشار الرئيس الروسي، إلى مجالات أخرى للتعاون بين البلدين. وقال: "هذا ينطبق على العلاقات الثقافية والإنسانية، وهذا ينطبق أيضا على التعاون العسكري التقني. وبالطبع، سيكون من المهم لي جدا أن أناقش معكم القضايا المتعلقة بالوضع في المنطقة".
وأعرب بوتين، عن أمله في أن يخبره أمير قطر عن الاستعدادات لكأس العالم في عام 2022.
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