واشنطن تمدد أعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول عراقي كبير قوله، "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء".

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الأمريكي للعراق هو الثالث على التوالي لإتاحة الفرصة لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.

يتبع…