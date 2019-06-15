جوجل تنهي شائعات مواصفات "بيكسل 4" بتغريدة

أكدت شركة جوجل Google الأمريكية أن هاتفها الذكي بيكسل 4 Pixel سيأتي بـ4 كاميرات في الخلف بعد عدة تسريبات تؤكد هذه المعلومة، وفقا لموقع Cnet.

وقامت جوجل بتأكيد الخبر من خلال تغريدة بموقع تويتر، حيث كشفت عن تصميم جزئي للهاتف الذكي وظهر باللون الأسود والجزء الخلفي مغطى بالكامل من الزجاج.

ويبدو من خلال الصورة أن جوجل ستتخلى عن إضافة لونين في الهاتف كما هو الحال في هاتف بيكسل الحالي، حيث تكشف الصورة عن لون موحد للجهاز.

ويكشف التصميم عن أن الهاتف سيأتي بـ3 عدسات للكاميرا وفلاش LED ولا يوجد مستشعر لبصمة الإصبع في الخلف هذه المرة، لذا فمن المحتمل أن يكون مدمجا بالشاشة.

بحسب المصدر تم تسريب معظم تفاصيل هاتف بيكسل ٤ لذا تحاول جوجل أن تتصدر الموقف ومحاربة التسريبات قبل تسريب معلومات أكبر حول الجهاز.