"بيزنس إنسايدر" يعلن موعد إطلاق سامسونج لهاتف جلاكسي نوت 10

توقع موقع بيزنس إنسايدر أن تطلق شركة سامسونج هاتفها الجديد جالاكسي نوت 10 الذكي في غضون شهرين فقط، وذلك بعد انتشار بعض التسريبات المحيطة بخصائص الجهاز وموعد إطلاقه.

وأضاف تقرير منشور، السبت، أنه من الصعب تكوين رؤية شاملة عن مميزات الجهاز الجديد Galaxy Note 10 من خلال التسريبات أو الشائعات المتداولة، لكنه يمكن النظر إلى التحديثات الجديدة في Galaxy S10 وتطبيقها على Galaxy Note 10 المقبل.

من حيث التصميم، قد يختلف الهاتف الجديد جزئيا عن الشكل المألوف لمجموعة Note، حيث يستعير في تصميمه عناصر من S10، ربما أهمها حواف الشاشة غير المحددة.

وأفاد التقرير بأن التسريبات عن خصائص ومميزات الهاتف تشير إلى أن Galaxy Note 10 يشبه إلى حد بعيد Galaxy Note 9 مع بعض التحديثات، إذ تبدو الحواف أضيق من تلك الموجودة في Galaxy Note 9.

ومن المقرر أن يضاف إلى الهاتف كاميرا تصوير ذاتية من الأمام كما هو الحال في هاتف S10 لكنها ستوضع في وسط الشاشة بدلا من الجانب اليمين.

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هاتف سامسونج جلاكسي نوت 9.. مميزاته وموعد طرحه

وعادةً ما تصدر Samsung إصدارا واحدا فقط من هواتفها الذكية Galaxy Note، لكن التقارير تشير إلى أن Samsung ستعلن عن طرازين بأحجام مختلفة للشاشة.

ويمكن أن يكون النموذج الثاني الجديد نموذجا أكبر في الحجم، ويمكن أن يطلق عليه "Galaxy Note 10 Pro"، وفقًا لما ذكره تسريب للمعلومات من حساب شركة IceUniverse المتتبعة للتقنية الحديثة عبر Twitter، حتى إن أحد التقارير يدّعي أنه سيكون هناك بالفعل 4 طرازات مختلفة من Galaxy Note 10، بما في ذلك الطرازات ذات أحجام الشاشة المختلفة.

وقد يأتي Galaxy Note 10 Pro بنظام عدسات رباعي الكاميرا، بينما قد يأتي Note 10 العادي بنظام عدسات ثلاثية.

وحتى الآن، تشير تقديرات أسعار Galaxy Note 10 إلى أنها لن تكون أرخص من Galaxy Note 9، عند وقت إطلاقه بل ستزيد على ذلك، وبدأ إطلاق Note 9 عند سعر 1000 دولار، لذلك فهي نقطة انطلاق لسعر Galaxy Note 10.