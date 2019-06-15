هواوي تفاجئ الأسواق بتأجيل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي

أرجأت شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي المعروف بـ"مايت إكس" إلى سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن كان من المقرر إطلاقه هذا الصيف، وفق وسائل إعلام عالمية.

وأرجعت الشركة ذلك إلى إجراء المزيد من الاختبارات عقب تقارير عن عيوب في شاشة هاتف سامسونج جالاكسي فولد القابل للطي.

وألغت هواوي إطلاق جهاز كمبيوتر (لابتوب) هذا الأسبوع بسبب إدراجها في قائمة سوداء تجارية أمريكية.

وقالت هواوي لـ"بي بي سي" إن إصدارها القابل للطي من الهواتف الذكية يتوقع أن يُطرح في الأسواق في سبتمبر/أيلول المقبل، وهي النسخة التي تحمل اسم مايت إكس.

وأضافت الشركة: "لا نريد أن نطرح هاتفا يدمر سمعتنا".

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ورأى بن وود، من شركة سي سي إس إنسايت، أن هواوي سوف تتعلم من أخطاء سامسونج -وفي ضوء المزيد من المراجعة والفحص لطراز مايت إكس- من الأفضل لهواوي أن تتأكد من تغطية الاحتمالات كافة.

وتدرس هواوي خيارات أخرى بعيدا عن الهواتف الذكية، حيث تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتواجه هواوي حربا شرسة من الولايات المتحدة، تصاعدت حدتها حين أصدرت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي قرارا بحظر التعامل بين هواوي وكبار الموردين في أمريكا، وذلك بإدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للمصدرين، بزعم تهديدها الأمن القومي.

وحافظت "هواوي" على وجودها في قائمة أقوى 50 علامة تجارية في العالم، للعام الرابع على التوالي، بعد أن تمكنت من زيادة قيمتها بنسبة 8% لتحتل المركز 47 على "براندز"، القائمة الأشهر لتصنيف العلامات التجارية الدولية.