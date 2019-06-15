الليبية للنفط تؤكد عودة إمدادات الغاز إلى الشركة النرويجية للأسمدة

وجاء تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، عبر بيان لها، متوقعة استئناف العمل في المصنع قريبا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين المؤسسة وكلّ من مساهمي شركة لايفكو، المؤسسة الليبية للاستثمار، وشركة يارا، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الشركة، وذلك بعد إجراء مناقشات تحت إشراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله. وهو ما جاء في الموقع الإلكتروني للمؤسسة الليبية للنفط.

واتفق المساهمون في شركة لايفكو على عدد من الإجراءات، التي من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات، وحماية وظائف العاملين بها، بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، وستتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

وعلق السيد صنع الله، قائلا:

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سيساهم هذا الاتفاق الهام في حماية مصالح وحقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد. وستوظف المؤسسة الوطنية للنفط جميع قدراتها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة.

ويذكر أن شركة لايفكو تأسست، عام 2009، كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمئة، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25 بالمئة لكل منهما.

يتبع…