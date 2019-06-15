رسميًا.. جوجل تنشر أول صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن أول صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.

ونشرت الشركة عبر حسابها في موقع "تويتر" صورة خلفية لهاتف "بيكسل 4"، وعلقت عليها "بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".

ووفق ما ذكر موقع "إينجادجت"، فإن "جوجل" اتخذت قرار كشف أولى صور الجهاز حتى تضع حدًا للتسريبات والإشاعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف".

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والملاحظة الأولية التي يمكن رصدها من خلال الصورة المنشورة أن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه جدا لتصميم "آيفون XI" القادم.

ووفق ما ذكر موقع "تيك أدفايسر"، إن كشف النقاب عن الهاتف سيتم في شهر أكتوبر المقبل، كما أن "بيكسل 4" سيعتمد على نظام "Android 10 Q" الذي يتميز بالابتكار والخصوصية والأمان والرفاهية.

وبحسب "سكاي نيوز"، تشير التسريبات إلى أن سعر "بيكسل 4" سيعتمد على ما إذا كان الهاتف يدعم الجيل الخامس "5G" أم لا. وذكر "تيك أدفايسر" أن الأسعار يتوقع أن تتراوح بين 1100 و1260 دولار أمريكي.