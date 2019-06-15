خبير ألماني: ينبغي الاستعداد لحرب وشيكة بين أمريكا وإيران!

دبي - بواسطة محمد فارس إذا استمر التصعيد الحالي في الخليج، فإن حرباً وشيكة قد تنشب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما يرى الخبير الألماني بشؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ، والذي يؤكّد على ضرورة الاستعداد لمثل هذه الحرب! © picture-alliance/Mass Communication Specialist 3r/U.S. Navy/AP/dpa Provided by Deutsche Welle

تحمل الولايات المتحدة الأمريكية إيران مسؤولية هجومين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان يوم الخميس (13 حزيران/ يونيو 2019). وهذه ثاني حادثة مشابهة في غضون شهر، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة السواحل الإماراتية الشهر الماضي. ورغم اتهامات واشنطن لطهران، فإن إيران تنفي مسؤوليتها عن الحادثتين. وفي مقابلة مع DW حذر الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ من حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

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