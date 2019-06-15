سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـ "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/بلال أجار/ الخليج 365

دمر سلاح الجو التركي، مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة لها على "تويتر"، السبت، استمرار عملية "المخلب" ضد الإرهابيين.

وأضافت الوزارة أن سلاح الجو نفذ غارات أسفرت عن تدمير مواقع أسلحة ومخازن ومخابئ للإرهابيين.

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وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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