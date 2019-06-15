بالخطوات.. #وزارة_المالية تتيح خدمة طلب “العهد والسلف” إلكترونيًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة المالية، إتاحة خدمة طلب العهد والسلف والتسويات وهي عبارة عن طلب مبالغ مصروفات نثرية للجهات الحكومية.

وأوضحت منصة “اعتماد” التابعة للوزارة، خطوات إنشاء عهد/سلف، والتي تضمنت: تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي (هنـا)، وإنشاء عهد/سلف حيث يتم إدخال بيانات العهدة ابتداء من رقم المشروع أو البرنامج أو البند وقيمة الحجز.

وأضافت “يأتي بعد ذلك تحديد نوع العهدة/ السلفة، وبعدها إدخال العناصر والكميات والمبلغ وسبب الصرف، ثم اعتماد العهدة/السلفة من قبل الجهة الحكومية”.