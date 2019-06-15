النقل تبدأ تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.. تعرف على فائدتها (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المركز الوطني لسلامة الطرق أن وزارة النقل، بدأت تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه السائقين من انحراف المركبة والحد من الحوادث المرورية، حيث تستهدف وزارة النقل تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كلم خلال 3 سنوات.

وأوضح المركز، أن مجموع أطوال الطرق التي نُفذت فيها التقنية حتى الآن بلغت أكثر من 22.5 ألف كلم في مختلف المناطق.

يذكر أن تقنية الاهتزازات التحذيرية هي إحدى مشاريع الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق السريعة، وهي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطريق.

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ومن فوائد هذه التقنية، تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة بمجرد خروجهم عن المسار الصحيح في حال الشعور بالنعاس أثناء القيادة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.