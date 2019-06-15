الخليج - واس أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية ومحلية وشهود عيان في غزة أن 49 فلسطينيا أصيبوا بجروح بالرصاص الحي، بينهم مسعفة بعيار مطاطي شرق رفح، ومسعف بقنبلة غاز شرق جباليا والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 49 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق قطاع #غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.