تطبيق "فايبر" يثدم العديد من المميزات في تحديثه الجديد

حصل تطبيق فايبر للتراسل الفورى على تحديث جديد وفر للمستخدمين العديد من المميزات، بما فى ذلك توفير الوضع المظلم وخاصية تحرير الرسائل المرسلة، مع إمكانية الرد على بعض الرسائل بشكل خاص كما هو الحال فى واتس آب.
وبحسب ما نشره موقع The Verge الأمريكى، فستوفر الآن قائمة الدردشة الرئيسية حالة محادثة معينة، كما سيرى المستخدم ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالته أم أنه يكتب ردا، أو إذا تواجدت مسودة معلقة، كذلك سيمكن للمستخدم أيضا معرفة نوع المرفق الذى تلقاه مثل معرفة ما إذا كان شخص ما قد أرسل صورة أو فيديو أو ملصق.
كذلك سيكون هناك تسهيل كبير يهدف لعرض المجموعات التى يشترك فيها المستخدم مع شخص معين، والتى يمكنك الوصول إليها بشكل مباشر من خلال شاشة المعلومات عند التحدث إليهم، أما على نسخة سطح المكتب سيتم المدّ ببعض الحماية الإضافية، ليتمكن المستخدمين من قفل الدردشة بكلمة مرور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.