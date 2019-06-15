تطبيق "فايبر" يثدم العديد من المميزات في تحديثه الجديد

حصل تطبيق فايبر للتراسل الفورى على تحديث جديد وفر للمستخدمين العديد من المميزات، بما فى ذلك توفير الوضع المظلم وخاصية تحرير الرسائل المرسلة، مع إمكانية الرد على بعض الرسائل بشكل خاص كما هو الحال فى واتس آب.

وبحسب ما نشره موقع The Verge الأمريكى، فستوفر الآن قائمة الدردشة الرئيسية حالة محادثة معينة، كما سيرى المستخدم ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالته أم أنه يكتب ردا، أو إذا تواجدت مسودة معلقة، كذلك سيمكن للمستخدم أيضا معرفة نوع المرفق الذى تلقاه مثل معرفة ما إذا كان شخص ما قد أرسل صورة أو فيديو أو ملصق.

كذلك سيكون هناك تسهيل كبير يهدف لعرض المجموعات التى يشترك فيها المستخدم مع شخص معين، والتى يمكنك الوصول إليها بشكل مباشر من خلال شاشة المعلومات عند التحدث إليهم، أما على نسخة سطح المكتب سيتم المدّ ببعض الحماية الإضافية، ليتمكن المستخدمين من قفل الدردشة بكلمة مرور.