"إنتل" تتعاقد مع أكبر مهندسي شركتي مايكروسوفت وأبل

وظفت شركة إنتل "جون سيل"، المهندس الرئيسى لـ "شرائح وحدة التحكم من الجيل التالى" بشركة مايكروسوفت، والمسئول عن تطوير شرائح Xbox One وXbox One X وProject Scarlett المرتقبة، فيما قام "سيل" بتغيير ملفه الشخصى على LinkedIn إلى وظيفته الجديدة فى شركة أنتل، وأكدت الشركة أنها عينته.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فإن تلك الخطوة هى واحدة من ضمن عدد من الخطوات التى تقوم بها إنتل مؤخرا لتطوير عدد من اقسامها، حيث قامت مؤخراً بتعيين " رجا كودوري"، الرئيس السابق للرسومات فى Advanced Micro Devices، بالإضافة إلى تعيين "جيم كيلر"، الذى عمل على مجموعة متنوعة من الرقائق فى شركات قوية مثل Apple وAMD.

وعمل "سيل" لدى شركة Microsoft لمدة 14 عامًا، على تصميمات النظام على رقائق أجهزة ألعاب الشركة، كما عمل فى 3DO وأبل.

كما ضمت إنتل أيضا "مانيشا بانديا" إلى الشركة بعد قضاءها 10 سنوات فى شركة أبل، حيث قادت العديد من فرق تكنولوجيا الأجهزة، تضمنت الفرق المسئول عن أجهزة توصيل الطاقة للمنصة لجميع منتجات أبل، والعديد من تقنيات الاستشعار وشحن البطارية وعناوين IP التناظرية والسليكون المخصص، وستساعد فى الاستراتيجية الشاملة لمنهجية الأداء، والعمل على بروتوكول الإنترنت التمثيلى الرئيسى، من أجل وحدات معالجة الرسومات المنفصلة.

وقال "كودورى" فى بيان: "فى الوقت الذى نبدأ فيه خريطة طريق قوية لقيادة المنتج والتكنولوجيا، من الأهمية أن نستمر فى الاستثمار فى الناس داخلياً وخارجياً، انا متحمس لانضمام "سيل" و"مانشايا" إلى فريقنا للقيام أدوار قيادية رئيسية، حيث نواصل تنفيذ استراتيجيتنا ذات الستة أعمدة دعما لنمو أنتل الطويل الأجل.