قصف يستهدف قاعدة بها مستشارين أمريكيين في العراق

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، منتصف الليل، أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال بغداد".

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وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، تتواجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الستراتيجية المهمة والتي كان لها الدور البارز في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة "داعش" الإرهابي.