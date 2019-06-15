- 1/2
- 2/2
وأوضحت الخلية في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، منتصف الليل، أن صاروخ نوع "كاتيوشا" سقط على دار مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد، ولا توجد خسائر بشرية.
© Sputnik . Nazek mohamed
وحسب بيان للخلية، أن القذائف أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.
الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، توجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الستراتيجية المهمة والتي كان لها الدور البارز في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة "داعش" الإرهابي.
وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، يوم أمس تفجيران بواسطة عبوتين ناسفتين، استهدفا ساحة الوثبة، ومنطقة الشعلة، ولم تعلن الجهات المعنية عن حصيلة بالضحايا أو مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر صاروخ يستهدف وسط العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.