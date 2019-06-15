قطر تعلق على قرار دولي ضد الإمارات

وأكدت الخاطر، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر": أن "محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي".

وقالت: "بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضد القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتو شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة"، وأعربت عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر.

​ورفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتا إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة.