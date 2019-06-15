سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة "بلد" الجوية شمالي العراق

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط ثلاثة قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقالت خلية الاعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان الجمعة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية أدت لنشوب حرائق في الحشائش".

وأضافت، أنه "تم إخماد النيران أية أضرار بشرية".

وقاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع.

وبعد عام 2003، أسُتخدمت القاعدة من قبل قوات الجيش الأمريكي على نطاق واسع، وسلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2011.

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