وفاة رجل مرور وإصابة آخر إثر انقلاب دورية في #رفحاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي رجل مرور وأصيب آخر؛ إثر انقلاب دورية تتبع للمرور، صباح أمس (الجمعة)، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت مصادر أن دورية المرور كانت تسير على الطريق الواقع بين محافظة رفحاء وبلدة لينه، قبل أن تنقلب بسبب انفجار إطار المركبة.
وبيّنت المصادر أن قائد المركبة تعرّض لإصابات كبيرة، وجرى نقله إلى مستشفى رفحاء المركزي وتنويمه في قسم العناية المركزة، بينما توفي مرافقه لحظة وقوع الحادث.
وأدى جموع المصلين صلاة الجنازة على المتوفى بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير، وجرى دفنه في مقبرة رفحاء.
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