التحالف: تم تدمير منظومات دفاع جوي تابعة للحوثيين في #صنعاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفه فجر اليوم (السبت) أهدافاً عسكرية تتبع لمليشيا الحوثي في صنعاء، مبيناً أن القصف شمل منظومات دفاع جوي للحوثيين وتمكّن من تدميرها.
وطالب التحالف من المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، مؤكداً أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.
ونوه إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
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